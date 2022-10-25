東方日報A1：老鼠大軍　各區入侵　散播病菌

鼠患問題肆虐各區，散播病菌。雖政府於今年8月起展開為期3個月打擊衞生黑點計劃，司局長亦落區巡視，新一份《施政報告》更首次訂下績效指標(KPI)，目標於2023年底前至少減半鼠患的主要黑點，並於同期清除約600個環境衞生黑點的至少75%。惟行動虎頭蛇尾，實際作用欠奉，各區出現「群鼠亂舞」現象，其中屯門蝴蝶邨及大埔大元邨，近日更有大批老鼠流竄偷食包括祭品。有政黨昨發表九龍中68個衞生黑點情況，發現黃大仙區鼠患問題未有顯著改善，更有一屋捉到17隻老鼠，其中大成街街市在晚上更鼠蹤處處，變成老鼠樂園。該政黨批評縱使引入新科技仍無阻鼠患，提出啟動全港捉鼠大行動，甚至上門協助滅鼠。

該政黨於7月巡視九龍城區及黃大仙區，分別有41處及20處衞生黑點，均以鼠患及垃圾堆積為主。而政黨於9月及本月再次落區巡視，發現部分情況雖有改善，九龍城區初時發現的41處衞生黑點中，仍有17個衞生黑點未處理，同時再出現7處新衞生黑點；黃大仙區初時發現的20處衞生黑點中，15處衞生黑點持續改善，同時出現5處新衞生黑點，惟鼠患問題未有實質及顯著改善。

九龍城區社區主任吳奮金指政府較少協助上門滅鼠，當居民花費數千元滅鼠後，情況依舊，因屋邨喉管設計問題，當老鼠「冇嘢食，會去第2個單位」，而當局很多時只會提供「老鼠膠」而已。他又批評用一些氣壓滅鼠器、夜視攝影機根本解決不了核心問題，希望滅鼠行動常態化，並由特首號召。

鼠患問題外，政黨亦關注違泊情況，批評在行人路旁欄杆出現大量單車、鐵車及買餸車等，九龍城區目測數量已經多達258架，違泊現象遍佈各處。而該批違泊單車、鐵車，部分出現生鏽、發霉，有些更被放置大量的垃圾，發出臭味，有發爛的徵兆。政黨指胡亂泊置單車在欄杆，雖然對行人出入未必有直接影響，但卻造成衞生環境問題。

因此，政黨提出加大滅鼠行動的頻率，啟動全港滅鼠大行動，包括成立滅鼠專責小組，上門協助居民查找老鼠源頭、同時加強巡查食肆，以及積極與外地交流防治鼠患的工作，批評政府不應只着眼街上老鼠，牠們已「登堂入室，進入家家戶戶」。至於政府近日表示，欲提高亂拋垃圾和店舖阻街等罪行罰款，並年內諮詢立會。議員鄭泳舜指現時仍有店舖走灰色地帶，因此需完善部門執法行動，公眾亦可參與公共空間美化的過程，而政府對於亂拋垃圾的屢犯人士，亦可引入累進式罰款。

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