今年首3季詐騙案升4成　電話騙案按年急增130%

詐騙案無日無之，單計今年首3季，警方共接獲19,444宗詐騙案，較去年同期的13,920宗，按年增加40%，涉款超過33億港元，其中電話騙案按年急增130%至1,687宗，網上情緣騙案雖按年跌5%，但仍有則1,176宗。鑑於遇騙人數不斷上升，警方聯絡多個非政府機構，製作一本「遇騙支援小冊子」，昨(24日)起派予騙案報案人，內容包括協助調查期間可能需要經歷的程序、非政府機構聯絡方法等。

今年1至9月警方接獲1,687宗電話騙案，涉款7.21億港元，當中以「假冒官員」案佔比最多(906宗)，損失6.63億港元，其次為「猜猜我是誰」案(780宗)，損失5,800萬港元。其中一名任職文員的受害人，慘遭騙去59.5萬港元。她去年12月收到自稱為「深圳湖北移動公司」職員來電，指其電話號碼涉洗黑錢，又收到「深圳公安」視像通話調查，期間威嚇她不能將案件告知他人，指示她離家租酒店住，並要求登入一個網址，輸入其銀行帳戶號碼、密碼等。騙徒及後指示她將48萬港元存入銀行帳戶作保釋金，她遂向朋友借了40萬港元，同晚，她先後3次收到銀行發出的短訊，顯示共59.5萬港元被轉走。

上述案件可見，騙徒用了一系列心理戰術去欺騙受害人，包括在她心中建立一個有可信性、威嚇性的形象，令她有所恐懼，並孤立受害人，令她感覺被監視，增加心理負擔 。騙徒會強調事件有嚴重性，洗白機會「一瞬即逝」，向受害人步步進逼，令她擔心會錯失機會。騙徒亦都會「偽裝關心」受害人，令她覺得騙徒是唯一可以幫到自己的人。

網上情緣騙案方面，今年首3季共接獲1,176宗，涉款5.12億港元，較去年同期的4.4億港元，上升16%，有575宗屬於投資相關情緣騙案。其中一名任職公司秘書的51歲女受害人，早前在網上結職一名男子，照片顯示是一名年約30歲的俊俏男子，雙方無所不談，發展成網上情侶。對方指自己擅長投資虛擬貨幣，向她推介一個投資平台，指示她註冊成為會員，害人起初成功獲利，於是增加投資額，4個月內投資了1,600萬港元，平台戶口顯示投資獲利。但當受害人欲取款時，平台客服指控受害人戶口有海外非法資金流入，要求她繳付2萬泰達幣解凍戶口，受害人始知上當。