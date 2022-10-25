黎智英涉將軍澳工業邨地段詐騙案　區院法官今作裁決

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億港元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，二人因而被控欺詐罪。案件早前在區院經審訊後，法官陳廣池於今早11時在區域法院作出裁決。

本案被告依次是黎智英(74歲)和黃偉強(60歲)，二人被控一項欺詐罪，控罪指二人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。

本案審訊連結案陳詞進行了20天，傳召了8名控方證人，包括後來被分案處理及獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權，周的案件已押後至本周四(27日)再訊，待黎、黃2人案件有裁決後再作處理。

案件編號：DCCC 349/2021