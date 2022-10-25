涉上市買殼秘密協議遭控詐騙　法庭拒批詹培忠旅遊證件申請

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於去年被廉署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，與一名男商人串謀欺詐聯交所及該公司。另有一名無業女子亦懷疑涉案。4人分別被控串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，今日（25日）分兩案在區院提訊。涉案男商人沒有到庭，法庭發出拘捕令。詹氏父子及女被告擬不認罪，法庭排期2024年5月2日開審。詹培忠透過代表大律師申請發還旅遊證件，讓他離港探親及處理業務，控方反對。法官聽罷陳詞後，拒絕詹培忠申請。

首案3名被告依次為詹培忠（76歲、董事）、詹劍崙（52歲、商人）及王蓓麗（女，65歲、無業）。次案被告則為馬鐘鴻（48歲、商人）。馬今日缺席聆訊，法庭因此發出拘捕令。控方表示，控方會將詹培忠長約126分鐘的警誡錄影會面呈堂，而據了解，辯方會挑戰相關錄影可否呈堂。控方在案中有27名街外證人及4名廉署人員作證。法庭應雙方要求，將審前覆核定於2024年3月1日進行，審訊則安排在2024年5月2日開始，預計審期60日。

詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源控股有限公司發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。馬鐘鴻則涉及以上全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。馬在本案首次提訊時不獲保釋，其後獲高院批准以現金連人事擔保共715萬港元保釋外出。

案件編號：DCCC439,440/2022