涉提供虛假資料　茶行太子女拒認罪　覓專家證明新冠影響記憶

城中一班名人及多名官員今年1月，在灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而致事件曝光，更揭發部分人違反口罩令和無使用安心出行，令這場「洪門宴」引起各方關注。有份出席這場聚會的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她涉嫌向衞生署職員提供虛假資料，以及不提供生日宴之前的出行紀錄，被控8項傳票控罪。她今日(25日)在九龍城裁判法院否認控罪，案件暫未定審期，裁判官把案押後至12月20日進行審前覆核。辯方透露將依賴「新冠肺炎專家」去證明新冠肺炎會影響記憶力等的後遺症，但由於該範疇屬新近研究，故需時尋找合適的專家證人。

案件上次提訊時，37歲被告王詩雅因為沒有到庭，而是委派律師代為處理，當時裁判官特別提醒，指一旦定罪可能會判監禁式刑罰，建議被告下次出庭，否則有可能發出拘捕令。被告今日到庭應訊，其法律代表指「客戶想由律師代為答辯」，暫委裁判官陳安婷即時駁回，稱「即然都到咗，就親自答辯。」並下令被告需要親自答辯。

控方透露共有10名證人、一些閉路電視片段及5份會面紀錄及銀行誓章，辯方則指將依賴2名辯方證人及1名專家證人。由於辯方仍未找到合適的專家證人，裁判官安排案件先進行預審，並稱希望控方屆時能夠完成相關醫療報告。被告面對8項傳票控罪，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，即拒絕提供自己於2021年12月15日至30日的出行紀錄；以及謊稱自己在2022年1月4日至7日的行蹤。

案件編號：KCS 17695-17702/2022