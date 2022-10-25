被控港鐵內四度非禮女生　七旬中醫罪成囚3個月

七旬中醫師涉嫌在港鐵內數次撫摸穿着校服女中學生大腿，女事主更指中醫師由月台摸到上車，中醫師因而被控一項非禮罪，他不認罪，經審訊後被裁定罪成，今天（25日）在西九龍裁判法院被判囚3個月。裁判官施祖堯指被告在10年前已有非禮病人的記錄，是再犯者，加上本身事主已走開，惟被告又行近事主摸她，屬加刑因素。

74歲被告曾韶光，報稱中醫，被控於2021年11月25日，在一輛由荔枝角站開往深水埗站的港鐵車廂內猥褻侵犯女童X。案情指，被告在車廂內2次觸摸15歲事主的大腿，一次摸了她的右大腿側後方，另一次則從上至下摸她的大腿右前側，裁判官基於以上2次接觸裁定被告罪成。

裁判官判刑指，被告10年前有非禮病人的案底，當時被判囚9個月，雖然該案並非發生在公共交通工具上，但涉及違反誠信，從刑期可看出嚴重性，因此被告是再犯者。另外，從背景報告可見被告堅持事主同意被他觸摸，稱自己無辜，心理報告顯示被告對事主沒有同情心，因被告認為女性很多時不可信賴。裁判官考慮事主案發時只有15歲，當時穿校服，而且她已行開幾步，但被告又再走過去非禮她，屬加刑因素。裁判官決定以2個半月為量刑起點，加刑半個月，總刑期為3個月。

案件編號：WKCC 4963/2021