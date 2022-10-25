元朗4公營房屋項目　料可供近2.4萬伙

港府計劃在元朗區內大力推展公營房屋發展計劃，其中規劃署、土木工程署及房署近日一次過提交多份文件予區議會，提及沙埔、十八鄉、大旗嶺和十八鄉路項目有最新發展，而由於前3個為棕地群，須改劃用途。4個項目分階段落成，其中910個單位料在2028年落成，2.3萬伙於2031年竣工。

元朗沙埔公營房屋項目為4個項目中規劃最大，位於沙埔村以北，新田公路及新潭路以東，模範鄉以南及逢吉鄉以西，佔地約15.9點公頃，當中約11.8公頃為擬議公營房屋發展用地，總地積比率為6.7倍，擬議樓宇高度不高於主水平基準上185米，料可建約1.63萬個公營房屋單位，容納約4.6萬人，預計2031年竣工，並提供一所小學、消防局、警局、康樂體育中心、小型足球場、綜合公共交通交匯處、零售設施、停車場、幼稚園及社會福利設施。

元朗十八鄉公營房屋項目位於竹新村以南，元朗公路、十八鄉交匯處及元朗排水繞道以東，可提供約4,400個公營房屋單位，容納約1.24萬人，同樣預計2031年竣工；元朗大旗嶺公營房屋項目位於元朗新市鎮的東南面，元朗公路和大旗嶺路以北，及十八鄉交匯處以西，料可建約2,300個公營房屋單位，容納約6,440人，預計2031年竣工；元朗十八鄉路公營房屋項目坐落在私樓原築、溱栢及瑧頤之間，料提供約910個公營房屋單位，容納約2,500人，預計2028年竣工。