袁國勇今早到深水埗區2配水庫視察　追查類鼻疽疫源

奪命惡菌類鼻疽襲港，重災區深水埗先後出現多宗個案，港大微生物學系講座教授袁國勇，今早(25日)約11時聯同衞生防護中心人員，先後到區內石硤尾配水庫及蝴蝶谷配水庫視察，抽取環境樣本，並了解情況。

袁國勇表示，有地盤的泥土樣本有伯克氏桿菌的DNA，在這階段仍未很清楚爆發原因，故仍要追查。當局透過食水源頭追查，專家對上述兩個配水庫情況非常滿意，食水消毒程序符合世衞要求，可保證用戶食水安全。當局會繼續追查泥土、食水、以及患者的家居物品，暫時未發現患者有流行病學關連。袁國勇又建議水務署增加食水氯含量，由一百萬分之1增加到1.2，令游離氯含量足以殺死病菌，並於出水口增加紫外光消毒。對於長期病患或長者等免疫力弱人士，若擔心食水含菌，袁認為可在開水喉後先「過水」約1分鐘，再作使用。

本港今年已錄得逾30宗個案。衞生署衞生防護中心表示，根據衞生署公共衞生化驗服務處的化驗結果，今年錄得的8宗居於深水埗區個案，其類鼻疽病菌基因排序與2021年錄得的3宗個案相似。但由於現時未成功從泥土等環境樣本培植細菌，故未能將環境細菌與病人帶有的細菌進行基因排序比對。當局暫未能確認個案感染是否來自同一環境源頭，仍會繼續進行環境調查。