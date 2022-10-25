涉時速150公里逆線行駛　撞斃鐵騎士　休班交警拒認危駕

一名新界南總區交通部休班警員於2018年涉駕私家車在沙田大埔公路與電單車相撞，導致電單車司機死亡。涉案警員被控危險駕駛引致他人死亡罪，案件早前轉介區域法院，被告不認罪，今（25日）開審。控方開案陳詞指，被告當時車速最高達每小時150公里，有目擊者看見被告逆線行駛，撞上電單車後，一度高速打轉，撞到行人路欄杆後，再彈回逆線行車線中間；事主在意外發生後，失去意識和呼吸脈搏，送院後證實死亡。

涉案被告唐建偉（31歲），報稱任職公務員，被控於2018年4月3日，於大埔公路危險駕駛一輛私家車，引致林日安死亡。控方今早讀出開案陳詞，指案情當日下午3時半，被告駕駛一輛私家車在大埔公路北行線，朝沙田方向行駛，而當時53歲的事主正駕駛電單車在南行線行駛。當兩車駛至大埔公路沙田段，近燈柱N6964A及眺望處附近時，兩車相撞，彈入南行線路面近燈柱。現場一名女子在南行線附近的泊車處目擊事發，她看到私家車當時跨越雙白線及逆線行駛；現場另一名男司機在南行線駕駛時，他聽到巨響，及後看見私家車在南行線高速打轉，撞到行人路欄杆後，再彈回兩條南行車線中間，面部流血的被告其後數次行向電單車。

兩車相撞後，電單車車頭嚴重損毀及前輪胎漏氣，私家車亦車頭損毀及3條輪胎漏氣。救護員到場將被告和事主送院，事主當時失去意識及沒有呼吸脈，他的右腳嚴重受傷及扭曲，右頸、右手和右腳均有開放性傷口；被告則報稱頭、頸和腹部有痛楚。事主於同日下午4時許證實死亡。法醫報告指事主死於身體多處受傷，包括右肢截斷、胸、腹及盆骨。同日晚上11時許，被告被捕，警誡下他保持緘默。同年5月3日，被告在警誡錄影會面中，稱有5至6年駕駛經驗，他案發時駕駛速度約每小時70公里，而前方約6至7個車位外有一輛黑色私家車，他認為該黑色車與交通意外有關，指該黑色車在油站外突然減速，他以為對方想駛入油站，便將私家車靠外駛，其後車駄疑撞到行人路安全島及「爆胎」，車輛失控，他嘗試扭軚調整，但意外隨即發生。政府化驗師收集現場證據，並檢驗兩車輪胎和行車紀錄儀後，計算到被告的私家車當時車速高達每小時150公里。

案件編號：DCCC 949/2018