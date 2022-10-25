議員稱首長級公務員應有國籍限制　局方指現時無意改變

政府於施政報告中提出有關優化公務員管理制度。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(25日)舉行會議，有議員稱首長級公務員協助制訂政策，促加入國籍要求。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，現時無意更改國籍要求，會繼續按《基本法》辦事。議員葛珮帆質疑如何處理公務員用假針紙問題，楊何指涉使用假針紙、假安心出行都立即停職，如事件屬實亦會處理。

議員黃國指首長級公務員協助政府制訂政策，促加入國籍要求，起碼應設有申報國籍安排。楊何蓓茵指現時國籍沒有規定，政府無意改變，又稱例如警隊都有外籍的首長級公務員，表現良好。她續稱政府偶爾向外招聘，因為需要專業人才，例如法律草擬專員等。對於議員林琳則促考慮設立公務員快速升職機制，楊何指部分職位如新聞處長都是直接招聘，有機會給予出色公務員跨職位、職級晉升。

會議上，議員黎棟國指21/22年間，有52宗公務員免職，促局方交代多少是表現欠佳。楊何蓓茵指當中有10名持續表現不佳而離開，3人有改善故沒有繼續程序。她指關於政治中立，新的公務員守則有列明，需做事不偏不倚，不可以用政治藉口不做事，需對政府盡忠職守。議員梁子穎則質疑政府資助機構員工是否需要宣誓，楊何指正在研究，公務員及資助機構的要求逐步拉近。