涉毒無業男揸大膽車　棄保潛逃再被捕　認罪囚14個月兼停牌1年

因涉毒品案被發拘捕令的無業男子，於兩年前駕駛私家車期間被警方裁查，他突然加速逃跑被警方追截，警方更一度須擎槍戒備。該漢其後被捕，並發現他無牌駕駛。他獲法庭批出保釋後又棄保潛逃無出庭應訊，但最終再度被捕。該漢今(25日）於區院承認危險駕駛、無牌駕駛、駕駛未領牌車輛及不依期歸押4罪，被暫委法官鄭念慈判囚14個月、停牌1年及罰款1000港元。法官判刑後特別向被告稱：「25歲之嘛，大好前途㗎仲有」，又稱凡事均有後果，着被告「諗清楚你個選擇」，並勸他停牌時不要再駕駛。

現年25歲育有2女的被告鍾志明，過往有8項與本案不相關的案底。辯方求情指被告案發時任散工月入約1萬多港元，且是家中經濟支柱。辯方又指案發時被告因涉毒品且棄保潛逃被通緝，他因怕被捕故才駕車逃跑。至於及後再棄保潛逃，辯方解釋因他知道將要服刑，故希望多賺些金錢才入獄。法官判刑指被告高速駕駛汽車，且令其他汽車損毀並有1人受傷，被告顯然妄顧他人安全故意冒險，行為十分自私。法官指事件沒有造成重大傷亡已屬十分幸運。有關潛逃一事，被告聲稱當日需強檢但並無文件證明，求情指因害怕及想多賺金錢，但法官認為均非潛逃藉口。法官最終就4罪判處被告監禁並需罰款及停牌。

案情指，2020年3月5日晚上11時許，警員在龍翔道駕乘電單車巡邏，期間見到被告駕駛私家車切過連續白線，由公路進入蒲崗村道。由於被告違反道路標記，故警員示意其私家車停下。被告停車，警員上前，要求被告出示駕駛執照及身份證，被告說沒有攜帶，警員要求他下車調查，被告卻突然加速駛走私家車。期間，被告曾非法掉頭、衝紅燈，其後私家車轉入沙田坳道上山，警員尾隨追截，並在扎山道看守檢查車輛。

當被告駛入路口，見有警員把守，即掉頭倒車。警員見狀覺可疑上前，惟被告卻在狹窄路段駛前，警員拔槍要求被告停車。被告照做，又假裝把車匙扔出車外，然後趁警員分心檢查時駛車下山逃走。不過，其他警員早已在山腳守候，被告企圖駛過等候交通燈之的士和私家車，終把3車撞毁，當中有1名的士司機受輕傷。當駛至道路盡頭，有另一警員擎槍指示被告停車。被告及後下車逃跑，約20分鐘後終被警方發現及拘捕。警方其後發現被告雖獲發暫准駕照，但已於2018年底被取消，其私家車的牌照亦已於2020年1月屆滿。獲保釋的被告曾就本案於2021年11月出席提訊，但卻缺席今年1月18日的提訊被發拘捕令。被告最終於今年3月20日在新蒲崗被捕。

案件編號：DCCC 808/2020