逾95%婦女壓力大　操心家庭「好想喊」　團體促設託兒服務

近日港府公布的施政報告中較少提出惠及婦女的政策，有關注婦女的團體今日(25日)公布關於婦女壓力的調查，發現超過95%受訪者認為政府對婦女情緒支援不足，而家庭成最多受訪婦女選擇的壓力來源，佔63.9%，而處理壓力時，過半受訪者選擇「自己諗辦法解決」。有受訪者直言，「好想喊，但唔可以喺小朋友面前喊」。有議員建議政府與學校建立託兒服務及推出就業配對，方便照顧子女並可重投工作。

該團體於上周五至本周日(21至23日)以網上問卷形式，訪問了341名婦女。有62%受訪者認為自己感受到高壓和極大壓力，32%人屬中等壓力，6%壓力則為輕微。調查指出，超過30%受訪者皆有超過4種的壓力來源，除家庭外，其次是收入、照顧小朋友及工作。受訪者張小姐表示，自己需要照顧2位小孩，雖然希望出去工作，但擔心小孩無人照顧，亦憂慮女兒在校情況，有否遭欺凌等，即使想哭也不敢。

另一名受訪者車小姐表示，明白丈夫有工作壓力，因此當丈夫發脾氣時，亦只能默默承受，希望政府推出政策幫助婦女釋放壓力。區議員郭芙蓉指出，很多需要照顧兒女的女性渴望工作，促請政府推出措施以助釋放婦女勞動力。她認為學童課後看管服務不足，建議政府和學校之間建立完善的託兒服務，免卻母親的後顧之憂，讓其可重返工作崗位。另一區議員梁嘉銘則建議推出就業配對，讓婦女在自己住的地方附近就業，令雙職家庭平衡工作和生活，方便照顧小朋友。