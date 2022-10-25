立法會「煲底」貼帶有煽動字句海報　警追查拘一內地工程師

警方於10月16日早上7時半左右，接獲立法會的保安中心職員報案，指立法會大樓公眾示威區告示牌上，被人貼上3張帶有煽動字句的海報。職員將海報移除，然後交予警方處理。警方檢視該3張A4紙大的海報，發現紙上印有多項字句及口號，內容對防疫措施發表意見，其中部分內容對中央政府或中央領導人產生憎恨或藐視。

警方經翻查有關「天眼」片段，發現案發於10月15日深夜時分，一名男子獨自到達大樓公眾示威區，在告示版上貼上3張海報後用手機拍照，然後急急離開現場。該名男子拍攝的照片，並上載至社交媒體。男子事後在附近更換衣服，企圖增加警方調查的難度。警方翻查大量的「天眼」片段後，成功鎖定一名男子的身份。警方於昨日(25日)早上採取行動，於將軍澳一私人屋苑附近，以涉嫌「煽動意圖罪」拘捕一名姓石(27歲)內地男子。警方在男子寓所檢獲兩部手機、兩部手提電腦、一部打印機、犯案時所穿兩套的衣服。被捕男子仍被警方扣查。據悉，男子報稱任職工程師，以工作簽證來港約一年。警方初步調查顯示，男子沒有與其他人合夥犯案。