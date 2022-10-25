食肆遇查出示家人疫苗紀錄　男子認罪罰款2000港元

警方今年8月在尖沙咀1餐廳查酒牌期間，發現1名26歲男子以載有他人疫苗接種紀錄的安心出行進入食肆用膳，因此將他拘捕。他今天（25日）在九龍城裁判法院承認1項「企圖誤導警務人員而提供虛假資料」罪，被判罰款2000港元。署理主任裁判官黃雅茵判刑指案發時疫情不算嚴重，因此判處罰款。

涉案26歲男被告李讓隆，報稱廣告職員，他被控於2022年8月26日，在香港九龍尖沙咀厚福街8號16樓H8號舖「胡爐」，意圖妨礙達到公正的目的，而向警務人員14153提供虛假資料，即用手提電話向該警務人員展示一幅屬於另一名姓LEE人士的疫苗接種記錄，以企圖誤導警務人員14153，相信他已遵守香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第6 (1) 條發出的指示。

辯方求情時指被告現已感到後悔，於事件發生後隨即接種疫苗，現時已接種2針。被告當時基於健康理由而沒有接種疫苗，自知一時愚昧，冀法庭寬大處理。案情指，案發食肆為一所酒牌火鍋店，警員於8月26日晚上到該食肆巡查其營業執照。期間，警員指示被告出示手機內「安心出行」紀錄及香港身份證以供檢查。被告遵從警員要求，並在手機上出示了控罪詳情中提到姓LEE人士的疫苗接種紀錄。警員查閱被告提供的相關紀錄，發現其「安心出行」內保存的疫苗接種紀錄與其個人資料不符，因此拘捕他。被告在警誡下承認使用了家人的疫苗接種紀錄外出用膳，因為他當時沒有接種疫苗。

案件編號：KCCC 2666/2022