法庭外阻警察帶走少年　「旁聽師」認阻礙公職人員候判

五旬「旁聽師」涉嫌在西九龍法院外阻礙警員查問及帶走1名13歲男童，在大聲喧嘩後被警方截查，最後他拒絕登上警車搜身，因而被控1項阻礙公職人員罪。他今天（25日）在西九龍裁判法院認罪，裁判官施祖堯聽取求情後，將案押後至11月14日判刑，期間為被告索取感化及社會服務令報告，並批准被告以原有條件保釋。

52歲被告蘇逸佳，被控於2021年12月30日，在長沙灣通州街501號西九龍法院大樓外，阻礙依法執行公務的公職人員，即西九龍機動部隊第4連隊高級督察黃浩執行公務。案情指，當日法院外有一名13歲少年無法向警方出示身份證，被告上前表示要陪同該少年，期間不停大聲喧嘩，引起途人圍觀及關注。警方向被告發出警告，指他可能觸犯在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，被告向警察出示身份證，但拒絕上警車搜身，事件擾攘近5分鐘。

辯方求情指，被告任職公務員逾30年，過去一直奉公守法，沒有刑事紀錄。據其社工同事形容，被告是一個有原則、具正義感、樂於助人但略嫌多管閑事的人，性格使然令本案發生，當日被告的本意只是陪伴該名不相識少年接受調查，減輕少年的緊張感，最終卻干犯本案。辯方指，本案不涉及粗言穢語及肢體行為，案情可算是同類案件中最輕微，冀法庭考慮以罰款方式處理。

案件編號：WKCC 1640/2022