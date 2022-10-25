屯馬綫洪水橋站初步設計大致完成　目標明年上旬刊憲

為配合新界北發展，港鐵屯馬綫目標2024年於沿線增建洪水橋站，選址位於天水圍站及兆康站之間，位處亦園路附近。據港鐵提交區議會最新文件交代，洪水橋站初步設計已大致完成，港鐵及政府正草擬刊憲文件，並在今年第4季內提交環評申請。按照上述進度，該項目預計於明年上半年或之前刊憲，目標2030年竣工。

據港鐵文件介紹，洪水橋站屬兩層設計的地面車站，地面層及上層分別為車站大堂及月台，而車站設計揉合環保及可持續建築元素，如綠化外牆、天然通風、天台太陽能裝置、天然採光設計、雨水回收重用系統等。由於新車站結構將於營運中的屯馬綫高架橋兩側增建，港鐵指團隊將探討不同建造方法，盡量減低日常運作影響，包括在可行情況下採用嶄新建造方式，例如裝配式設計及組裝合成法，並在合適情況下應用預製組件方式來施工，減省現場施工工序，同時提升工地安全和對施工質素的管理。另外，部分位於或緊接現有屯馬綫的相關工序，或需於夜間非行車時段進行。

屯馬綫洪水橋站是《鐵路發展策略2014》擬建鐵路之一，港鐵去年已展開詳細規劃及設計工作。就現時由洪水橋厦村新發展區往來屯馬綫天水圍站或兆康站，路面交通需時約20至25分鐘。洪水橋站通車後，料往來該兩個車站僅需時約4分鐘；經東鐵綫前往會展及金鐘站，則需時約41及43分鐘。