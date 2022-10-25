轟欣澳填海無下文　議員質疑官商勾結　甯漢豪：合作公開透明

本屆港府首份《施政報告》聚焦土地房屋發展。立法會發展事務委員會今日(25日)討論有關事項，會上有議員質疑政府能否交出成績，擔心在人力及財力方面支援不足；亦有議員批評欣澳填海討論多年，政府卻未有發展計劃，以及建議政府應多發展綠化帶。至於被外界質疑政府與發展商合作屬官商勾結，發展局局長甯漢豪則反駁稱，官商勾結是「靜雞雞做」，而政府與發展商合作是公開透明。

議員盧偉國表示今次《施政報告》提出未來有多項建基，但擔心政府難有足夠的人力及財力支援，盧偉國亦認為政府不應擔心外界「官商勾結」的指控，多與民間合作。甯漢豪承認本港未來基建挑戰大，工人不足且開支大，未來數年基建開支預計每年需3,000億港元，但在明年年中將會與業界商討發表人力資源方面更完整的計劃；而在官商勾結方面，甯認為官商勾結是「靜雞雞做」，但政府與發展商合作是公開透明，故澄清不是勾結。

另一議員田北辰則批評政府早年提出欣澳填海，但至今仍未有新計劃，單靠迪士尼樂園是「想我哋(香港)仲食緊老本」，相反新加坡有多個新項目發展連帶振興旅遊業，質疑港府何時發展欣澳填海。甯漢豪表示，欣澳填海因有用途、噪音及用地等限制，故其發展優次較低，將適時啟動發展計劃。此外，議員劉國勳認為政府提出255公頃可供發展的綠化帶過於保守，建議政府可以再研究另外6,500公頃綠化地。甯漢豪則回應指亦會研究其他綠化帶，包括大嶼山南亦會用於發展鄉郊旅遊相關。