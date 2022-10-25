海關偵破利用工業焊粉販毒案　檢520萬元K仔拘巴漢

香港海關毒品調查科根據情報分析及深入調查，鎖定一個來自英國、報稱載有工業用焊粉的可疑速遞包裹。昨日(24日)關員在荃灣一間速遞中心對該包裹進行檢驗，打開後發現18個膠樽，該些膠樽從表面看屬於全新，且包裝精美，每個樽盛有約500克結晶體，經過試劑及拉曼光譜儀分析後，發現結晶體為懷疑氯胺酮(K仔)。

因此，昨午關員隨即到深水埗進行監控遞送行動，拘捕一名前來收貨、報稱無業的47歲巴基斯坦籍男子。檢獲的K仔約9公斤，市值約520萬港元，疑犯收取1,000港元酬勞替販毒集團收貨。他已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日(26日)在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任何明威表示，今次案件海關留意到毒販刻意模仿真實貨品的包裝，例如製造新膠樽、精美印刷招紙及錫紙封口等，企圖魚目混珠逃避海關偵查。海關呼籲市民在未清楚物品屬性下，不要貿然協助他人運送，以及將個人資料及地址交其他人用作收取包裹用途。另外，海關會繼續與物流業界保持緊密聯繫，加強打擊利用速遞渠道販毒，以阻止毒品流入本港市面。