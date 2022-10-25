向警稱可提供色情按摩　日本AV女優認違反逗留條件囚2個月

警方聯同入境處上周一（17日）在油尖區進行掃黃行動，期間突擊搜查區內多間酒店及商廈單位，當中拘捕一名持旅遊簽證來港的日本籍女子，控以1項「違反逗留條件」罪。她今天(25日)於九龍城裁判法院承認控罪，被判監2個月。署理主任裁判官黃雅茵判刑指此類罪行判處監禁是合適的做法，以判監3個月為量刑起點，認罪獲扣減後，終判監2個月。

27歲日本籍女被告中島優美，被控1項「違反逗留條件」罪。據知她之前曾在日本以藝名拍攝成人影片。她今天於庭上認罪後一直哭泣。案情指，油尖警區特別職務隊今年10月17日派出臥底警員於尖沙咀君怡酒店一房間假扮嫖客。被告應門之後，向臥底表示可以提供色情按摩及性服務，收費為5,000港幣。其後警員表明身份，被告向警員出示其日本護照作調查，並在酒店房間檢取避孕套、毛巾及消毒酒精等物品。警方進一步調查發現，被告今年10月10日來港，獲准以訪客身份逗留至明年1月8日；除非獲入境處批准，被告不得接受有薪或無薪的僱傭工作。被告於被捕時警誡下保持緘默，及後在警方進一步查問及警誡下，被告承認為金錢收入而向臥底警員提供按摩服務。

案件編號：KCCC 2587/2022