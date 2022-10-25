認參與理大外圍暴動　3男子判囚45個月

警方於2019年11月18日封鎖香港理工大學，有網民發起行動「圍魏救趙」，理大附近發生暴力衝突，警方在油麻地拘捕共213人。其中有3人早前承認暴動罪，今日（25日）在區院被判入獄45個月。法官謝沈智慧斥責被告，指示威者準備大量物資，包括汽油彈及雷射筆等，在人煙稠密地區攻擊警方，形容他們肆無忌憚目無法紀，猶如熟練的軍隊，直言涉案暴動是有史以來最大規模，判罰須具阻嚇性。

3名被告陳子謙（27歲）、朱盛軒（28歲）及郭曉泰（34歲）。案情指，當晚10時許，警方往彌敦道方向推進期間，有示威者向警方投擲汽油彈等雜物，雙方在彌敦道與窩打老道交界對峙。有人用雷射照向警方及投擲汽油彈，警方估算數量達250枚。至近11時半，警方展開圍捕行動，最终成功截獲213人，包括認罪的3名被告。案中有4名警察在執勤時受傷，其中3警因馬路的汽油彈殘餘物而滑倒，分別導致手指、肩及腳部受傷，另一警員在制服示威者時，被玻璃樽碎片割傷。

法官判刑時指，案中暴動涉及超過1500人，人數遠超警方。示威者漠視警方連日警告，於案發當日仍有計劃、有預謀地參與暴動，令4名警員受傷，交通嚴重受阻，有交通燈、港鐵站受破壞，附近居民受滋擾。此外，暴動亦加深不同政見市民的分歧，同時影響警民關係。法官引述案例指，法庭須予以阻嚇性刑罰，以給犯案者迎頭棒喝，最終以5年監禁作為3名被告的量刑起點，考慮到被告在定下審期後認罪，將刑期下調15個月，除此之外沒有其他減刑因素，總刑期為45個月。

案件編號：DCCC 751/2020