政Whats噏： 梁卓偉告別港大演說　希臘史詩回顧人生旅程

香港大學蒙民偉醫學大樓尋晩(24日)冠蓋雲集，港大校長張翔同歷屆港大校委會主席、港大醫學院畢業生、醫學界名宿同教授等濟濟一堂，事關港大醫學院前院長梁卓偉發表告別演講。喺一個多小時嘅英語演說中，梁不但展示有關香港社會大事嘅新聞圖片，更以希臘史詩《奧德賽》嚟比喻自己嘅人生歷程，結果演講完結嘅一刻，全場掌聲如雷。

《奧德賽》嘅故事係講述主角奧德修斯參與希臘聯軍，於特洛依戰爭勝利後啟航回國，期間因得罪獨眼巨人而招致海神波塞冬嘅刁難，因而喺海上歷盡險阻，航行足足十年先至回到家鄉嘅故事。至於梁所展示嘅新聞圖片，就包括2003年非典型肺炎、2019年黑暴事件同埋新冠疫情，從而描繪佢亦經歷好多艱難時刻，一直以來同港人風雨同路。最後梁以法語「Au revoir」(稍後再會)同大家道別，同時更表揚港人堅毅不屈、極富靭力嘅進取精神。港大校委會前主席梁智鴻話已籌款成立一個以梁卓偉教授為名嘅演講系列，至今已籌得港幣120萬港元，並將會舉辦一系列演講，紀念梁於港大任教期間作出的貢獻。

身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀係告別演講嘅台下觀眾之一。佢話梁曾先後擔任食物及衞生局副局長同特首辦主任，同一眾政務官非常合得來，但佢離開政府後就無意再度投身「熱廚房」，反而往外闖開展新事業，早前加入馬會出任慈善及社區事務執行總監。葉劉祝願梁喺新崗位一帆風順，再創事業高峰。