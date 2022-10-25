香港美酒佳餚巡禮下月舉行　旅發局首推5萬張電子優惠券吸客

由旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於下月舉行，今年活動共近700間本地餐廳及酒吧參與，而旅發局亦宣布首次送出5萬張電子優惠券「吸客」，市民憑券即可於全港約370間餐廳及酒吧，免費嘆指定美食靚酒。有酒吧業相信，活動能刺激市道，料11月生意額有望升2至3成。

旅發局送出的5萬張電子優惠券，將於下月3及17日上午10時起，經Discover Hong Kong 電子平台免費派發，並同時會預留優惠券贈予參與國際金融領袖投資峰會及香港國際七人欖球賽的訪港人士。市民及旅客憑券即可免費體驗兩大活動，包括在參與「創意雞尾酒」的逾210間酒吧及餐廳，享受指定餐單的一款雞尾酒或一款小食；又或者在近160間參與「遊『酒』海岸線」的酒吧，親嚐美酒佳餚組合菜單。例如尖沙咀餐廳邊望維景，邊享用鵝肝醬鴨肉凍與南澳紅酒；灣仔特色餐廳亦推出英國地道「蘇格蘭蛋」配紅酒等特色美食。若市民未能領取優惠券，亦可以優惠價100或150元享用上述相同美食。

旅發局同時與業界推出不同優惠，其中超過200間餐廳推出128元起的午餐及288元起的晚餐，限時優惠低至7折。有份參與的Dinning City 總經理蘇康伯表示，疫情令經營困難，盼為期一個月的活動內逾200間餐廳能有過萬個訂枱預約。香港酒吧業協會主席錢雋永則表示，美酒佳餚巡禮有助刺激市道，但仍期望政府可再放寬防疫措施和加快與內地通關。