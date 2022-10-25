兩女墮「假冒官員」電騙案　共失1094萬元

再有市民墮入「假冒官員」電話騙案。兩名分別任職文員及保險經紀的女子，早前先後收到詐騙電話，共損失1,094萬港元，案件分別交由將軍澳警區及黃大仙警區刑事調查隊調查。

其中一名受害的49歲女文員，於今年7月27日在將軍澳寓所收到一名自稱「廣州訊公司」的職員來電，指她涉及內地一宗洗黑錢案，並被轉介到一名自稱「公安局人員」的男子。受害人按指示開立一個新的銀行戶口及交出銀行戶口的資料，將合共約147萬港元轉入新戶口。不過，該戶口內所有款項，今年8月17日至9月7日期間被分6次轉帳到1個銀行戶口及3個轉數快戶口，故報警處理。

另一名49歲的保險女經紀，於今年8月17日接到「衞生署職員」來電，指其手機的「安心出行」有不正常活動，並轉駁電話到「公安局官員」，對方指控受害者曾參與在內地的洗錢案，另有兩名「公安局官員」向她發出逮捕令，並指示她下載一個假的應用程式。受害者為表清白，按指示提供其本地和內地銀行帳戶詳細資料，但戶口內798萬港元及138萬人民幣(約149萬港元)，今年9月6日至10月14日期間被分38次轉帳到15個本地和內地銀行帳戶，受害者始知受騙。