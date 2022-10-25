多3名長期病男子確診類鼻疽　政府擬將個案納入法定須呈報傳染病

類鼻疽襲港，本港再多3名類鼻疽患者！衞生署衞生防護中心今日(25日)表示，新增的3宗感染個案，均為有長期病患的男性，年齡介乎69至89歲，當中1人居住於深水埗，3人臨床診斷為類鼻疽感染，現時情況穩定。當局表示，截至今日，本港今年共錄得34宗人類感染類鼻疽個案，而8月至10月期間錄得20宗個案，居於深水埗區的19幢樓宇。另外，由於今年錄得的個案數目較以往每年的數目有所增加，政府擬把類鼻疽感染個案納入《預防及控制疾病條例》(第599章)下的法定須呈報傳染病。

當局表示，首宗新增個案為一名88歲男子，患有高血壓，曾患腎癌，居於北角。他於10月4日因發燒往東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院。臨床診斷為全血球低下，現時情況穩定。另一名69歲男子患有缺血性心臟病和慢性肺病，潛伏期大部分時間居於將軍澳，亦有在柴灣居住。他由本月4日起出現發燒，其後往東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院。中心的流行病學調查發現，上述男病人發病前均沒有到訪深水埗及相同的地點或場所，亦沒有飲用未經煮沸的水，初步可以排除感染與食物或產品有關。個案的流行病學調查仍在進行中。

最後一宗個案為1名89歲男子，有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌。他居於深水埗一幢私人樓宇。他於10月8日因氣促、喘鳴和下肢水腫往明愛醫院急症室求醫，同日入院。