涉賄中銀經理代客開戶　36歲中介公司代表被起訴

廉政公署今日(25日)落案起訴一名中介公司代表，控告他涉嫌行賄一名中國銀行(香港)有限公司銀行經理，以協助其客戶在該銀行開立公司帳戶。被告將於本周四(27日)在西九龍裁判法院答辯。

被告何詠麟(36歲)為環球管理信貸有限公司營運人及香港中小企商業發展有限公司董事兼股東，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。案發時環球管理和中小企商業公司為中介公司，業務包括向客戶提供公司秘書服務及協助客戶辦理銀行開戶申請。2019年中，被告陪同一名客戶到中銀上環一間分行辦理開戶申請，因此認識一名助理分行經理。

控罪指被告涉嫌於2019年7月12日，無合法權限或合理辯解而向上述助理分行經理，就每項銀行開戶申請提供1,000至2,500港元賄款，作為協助被告轉介的客戶或人士開立中銀香港帳戶的誘因或報酬。廉署調查顯示，被告涉嫌向該名助理分行經理表示如獲對方協助，會就每宗本地客戶申請提供1,000多港元報酬，並就每宗非本地客戶申請提供2,500港元報酬。該經理當場拒絕被告的提議，並向銀行匯報事件。