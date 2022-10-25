中學全日面授暫緩3針達90%　小學70%打2針可全日上課

教育局今日(25日)向全港學校發出信函，表示暫緩原訂由11月1日起在中學實施的接種率要求，並押後至明年2月實施；至於個別小學全校或個別級別，由12月1日起，打2針滿14天的學生達全校可接種疫苗的學生人數的70%或以上，可申請全日面授課堂。另外，即日起，個別小學生已打完2針過14日，學校可安排學生放學後或上學的另一個半天，進行非學術性的課外活動，也可在校內進行不佩戴口罩的活動。

當局表示，中學方面，教育局將暫緩實施於8月30日公布有關在下月1日起實施的接種率要求，現時的全日面授課堂的安排，將維持至明年1月31日，即全校或該個別級別已打2針過14日的學生達90%或以上，可向教育局提出申請全日面授課堂，個別中學如有意於明年2月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課堂，其已完成抒針的學生須達到全校或該個別級別可接種疫苗的學生人數的90%或以上。

小學方面，由12月1日起，若個別小學全校或該個別級別已打2針過14日的學生，達到全校可接種疫苗的學生人數的70%以上，可向教育局提出申請，教育局會按學校實際情況，安排全校或個別級別作全日面授課。另外，由即日起，若個別小學生已打2針過14日，學校可安排學生在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動，該等學生亦可在校內，包括上課及課堂外的活動進行不佩戴口罩的活動。但個別中學生參與課外活動的打針要求維持不變，即要打齊3針。有醫生證明顯示暫不宜接種疫苗或因近期曾確診而暫不宜接種疫苗的中小學生，可獲豁免相關接種要求。