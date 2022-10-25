斥反修例期間教師做逆向國民教育　議員批政府推動不足

教師授課方式備受社會關注，立法會教育事務委員會今日（25日）討論教師培訓和專業要求，以及學校層面的規劃、推行和監察。議員吳秋北批評政府推廣國民教育的工作不足，又關注假如教師在推行愛國教育時「有一種立場上嘅問題」，教育局會如何處理。

吳秋北表示，聽到坊間很多老師反映指「唔識教」國民教育，要求指引。他認為「應該個個都識得教」，又直斥在修訂《逃犯條例》事件期間，有教師懂得做「逆向國民教育」。他問及教育局有沒有方法培養教師愛國情感，又關注若教師在推行愛國教育上「有一種立場上嘅問題」，政府會如何處理。教育局副局長施俊輝同意政府在推行國民教育工作有需要加強地方，指當局曾到不同學校視察，發現有學校工作仍然不足，所以《施政報告》引入機制完善，並承諾加大力度推行工作。他又相信單在校內教育不足，需要全個社會層面參與。

議員朱國強認為《基本法》及《港區國安法》測試若然需要逐年考是「擾民」和「無需要」，關注《基本法》測試能否和公務員考試一樣永久有效。他又擔心考試形式，在教師而言，會沉悶及帶來壓力，會帶來反效果，建議以課程代替。施俊輝回應指有關考試合格結果會永久有效，又指考試和教育無衝突，認為考試要求不高，合格並不是遙不可及，相信考試形式現階段合適。