多51幢大廈納強檢　半山福苑及威都閣上榜

再增51個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(26至27日)期間進行病毒檢測。

此外，政府明日會於南區鴨脷洲邨及薄扶林花園重開臨時流動採樣站，位於薄扶林華富(一)邨及南區石排灣邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至本周四。

污水驗出病毒的地點如下：

1.半山區旭龢道5號龍騰閣

2.半山區福苑2座

3.半山區旭龢道3號威都閣

4.半山區福苑1座

5.薄扶林薄扶林花園3座

6.薄扶林薄扶林花園4座

7.柴灣翠樂邨翠祿樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺華明邨添明樓

2.東涌迎東邨迎趣樓

3.大圍顯徑邨顯沛樓

4.屯門大興邨興耀樓

5.大埔廣福邨廣禮樓

6.觀塘安達邨謙達樓

7.天水圍天盛苑盛賢閣

8.將軍澳廣明苑廣昌閣

9.青衣曉峰園1座

10.鰂魚涌太古城啟天閣

11.上水天平邨天賀樓

12.長沙灣麗翠苑麗棠閣

13.秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

14.藍田德田邨德盛樓

15.馬鞍山錦豐苑錦薇閣

16.葵涌石籬二邨石榮樓

17.油塘油麗邨盈麗樓

18.沙田希爾頓中心C座

19.將軍澳叠翠軒3座

20.薄扶林華富一邨華裕樓

21.北角海峯園高峯閣

22.長沙灣發祥街西5號凱德苑

23.香港仔石排灣邨碧園樓

24.觀塘翠屏南邨翠櫻樓

25.筲箕灣東駿苑銀駿閣

26.沙田愉翠苑愉滿閣

27.將軍澳唐明苑唐煌閣

28.慈雲山慈愛苑愛慧閣

29.荃灣翠豐臺3座

30.鴨脷洲海怡半島海韻閣

31.大圍名城2期2座(北翼及南翼)

32.大埔太和邨居和樓

33.鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

34.茶果嶺麗港城21座

35.鑽石山富山邨富暉樓

36.觀塘順利邨利祥樓

37.天水圍天愛苑愛濤閣

38.觀塘順利邨利溢樓

39.油塘高翔苑高鳳閣

40.將軍澳明德邨明覺樓

41.屯門青發街2號愛琴灣

42.土瓜灣傲雲峰6座

43.屯門良景邨良華樓

44.大角咀維港灣6座