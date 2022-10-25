警方國安處拘7人　據悉分別為光城者及Black Bloc小隊成員

警務處國家安全處昨日(24日)晚上在元朗區拘捕一名22歲本地男子，涉嫌干犯《香港國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。

調查顯示該名男子與幾個本土犯罪組織有關。其中一個組織的14名成員已於去年7月被警方拘捕，並已被控以「串謀恐怖活動」罪。他們涉嫌策劃製造炸彈及針對行車隧道、鐵路和法院等公共設施發動恐怖襲擊，而該名22歲男子懷疑為該組織提供金錢等資助。另外，該名22歲男子亦懷疑曾以另一組織身份於去年5月28日參與燒毀位於荃灣沙咀道的政府檢測站。他亦於今年初與一名20歲男子及一名52歲女子策劃企圖燒毀政府檢測站。該名20歲本地男子及52歲本地女子昨日涉嫌「串謀縱火」分別在北角及九龍城被捕。

該名22歲男子涉嫌與另外4人，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」 串謀詐騙銀行申請貸款，成功獲得約470萬港元。兩名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎36至43歲，今日(25日)早上涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）被捕。7名被捕人士已被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

消息指，被捕人士分別為「光城者」及「Black Bloc小隊」成員。資料顯示，「光城者」的7名成員在港區國安法生效後，被指擺放街站宣揚顛覆國家思想，包括以武裝起義推翻中國政府，早前已被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，7人俱認罪，其中5人本月已被判入教導所，另外兩人須還押至11月25日再訊。至於「Black Bloc小隊」則於2019年反對修訂《逃犯條例》期間出現，被指以防暴警當活靶射擊。