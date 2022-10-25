車Cam直擊：人影閃出龍翔道　定睛一睇係細路　司機嚇親網民躁

外國整蠱遊戲流行多年，部分人為求驚嚇效果甚至會鋌而走險，不時曾發生因惡搞喪生的意外。而本港有司機今日(25日)在網上貼出一段約19秒的車Cam片，初時只是平淡地在公路行車，惟當拍片私家車駛至鑽石山龍翔道及斧山道交界，近南蓮園池的一個草叢堆中，突然有一名佩戴口罩、長衫長褲的男童，雙手舉起並一腳踏出公路，再迅速退回草堆旁的雙黃線，行徑如同惡作劇般，嚇得司機立即響按示警。

該段車Cam片攝於今午約4時36分，發片者更貼心地着網友們「要有心理準備」，而拍片私家車與「整蠱男童」相遇時，前方亦見有一輛貨車慢駛，一名網民在貼文留言表示自己是前車司機，且同樣曾被該男童惡作劇，「師兄唔好意思，嚟唔切打死火燈，我都畀佢(男童)嚇一嚇」，更心有餘悸稱「好彩無人畀佢(男童)害到，如果唔係真係好無辜」。

而貼文亦引來眾多留言，其中有人指出該男童原來是「慣犯」，「上次佢喺筲箕灣道行車線行正中間」；另有不少留言斥責該男童行為危險，直言「想自殺？」有人則懷疑是為了拍攝某類挑戰的網絡短片，亦有人懷疑男童有嚴重智力問題；亦有網民喜笑怒罵「sor(不好意思)，搞下氣氛」、「生命影響生命」、「生命無take two」。