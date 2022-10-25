THE最新教育學科排名出爐　港大醫學院膺13位

英國《泰晤士高等教育》(THE)2023年世界大學學科排名出爐。香港大學醫學院在最新公布的「臨床與健康」學科(Clinical & Health)排名中登上第13位，較去年的第20位提升7位，連續2年刷新紀錄。

港大醫學院院長劉澤星今日(25日)表示，「不能忘記這條路是如何走來」，稱135年來歷任教師、職員、學生、校友、捐助者、病人和香港大學無數人士，給予醫學院力量及支持，才有今天的成功。他表示無論做任何事，將繼續堅守「以人為本」的宗旨，並保持謙卑的態度，成為服務社會和作育英才的醫護專業人員。

他又提到，即使過去1年充滿挑戰，醫學院工作人員仍秉持熱誠、勤奮及堅毅，故感謝他們貢獻，讓院方獲得非凡成就。他認為這排名是醫學院135周年院慶的最佳禮物之一，呼應院慶主題「築夢杏林，成就可能」，醫學院的世界排名再上層樓為「夢想成真」，期望醫學院的醫護專業人員、科學家、教師、學生和職員能在醫學院慶135周年、準備展開新篇章之際，與醫學院並肩同行。