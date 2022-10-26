膽汁反流誘發胃癌　浸大發現丹參提取物成治療希望

香港浸會大學中醫藥學院主導的研究發現，由中草藥丹參提取的化合物「隱丹參酮」，有潛力用於治療及預防與膽汁反流相關的胃癌。研究又發現膽汁反流誘發胃炎和胃癌的機制，因為反流的膽汁酸會令引發炎症的細菌大量繁殖，繼而導致胃癌。相關研究結果已發表於國際科學期刊《Advanced Science》。

研究人員利用色譜和質譜技術分析50名膽汁反流性胃炎患者、50名胃癌患者，以及45名對照組人士的胃液樣本。結果發現在膽汁反流性胃炎和胃癌組別的胃液樣本中，膽汁的主要成份膽汁酸含量明顯高於對照組；而膽汁反流性胃炎組別及胃癌組別的胃液樣本酸度亦明顯低於對照組。研究又發現一種稱為「牛磺脫氧膽酸」的膽汁酸，與膽汁反流性胃炎組別和胃癌組別胃液樣本的酸鹼值呈強烈的正比關係。 研究人員亦檢視了上述145人的胃液中，引發炎症的細胞因子「脂多糖」的濃度，發現膽汁反流性胃炎組別和胃癌組別的「脂多糖」濃度明顯高於對照組。「脂多糖」在某些細菌的外膜產生和出現，研究人員應用基因排序及其他技術證實產生「脂多糖」的細菌數量，在膽汁反流性胃炎組別和胃癌組別的胃液明顯多於對照組；產生「脂多糖」的細菌中，一種稱為「黑色素普氏菌」的品種數量相對最高。研究人員再用小鼠做實驗，證實使用「牛磺脫氧膽酸」及「脂多糖」會使小鼠胃部的上皮細胞大量繁殖，引發胃炎；而細胞和分子分析顯示「黑色素普氏菌」透過激活IL-6/JAK1/STAT3通路令小鼠胃部出現炎症。

由於丹參具抗炎作用，其根部提取的生物活性化合物「隱丹參酮」是一種已知的細胞STAT3信號通路抑制劑。 研究人員施手術令實驗小鼠出現膽汁反流以測試「隱丹參酮」的作用。在一組共8隻沒有使用「隱丹參酮」的小鼠中，3隻在手術後50周內出現胃病變；而另一組注射「隱丹參酮」的6隻小鼠，並無觀察到明顯的胃病變。結果顯示「隱丹參酮」消除了「牛磺脫氧膽酸」及「脂多糖」對IL-6/JAK1/STAT3通路的激活作用。 主導是次研究的浸大中醫藥學院副院長(國際合作)賈偉表示，研究揭示「隱丹參酮」是一種以中藥為本的潛在藥物，可用於預防和治療膽汁反流引起的胃癌；而新發現的膽汁反流誘發胃癌機制，亦為開發相關藥物提供了另一種策略。