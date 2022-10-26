嗎啡濫用不常見　毒案涉海洛英較多

按禁毒處分類，嗎啡與海洛英、鴉片及美沙酮並列麻醉鎮痛劑，惟嗎啡並不屬於常被濫用的藥物，嗎啡近3年只錄得單位數字的呈報濫用人數，而嗎啡受《危險藥物條例》（第134章）附表1管制，在違反法例的情況下管有和服用可被判監禁及罰款。根據藥物濫用資料中央檔案室數字，去年最常被呈報吸食的毒品，首3位分別為海洛英（2,388人）、甲基安非他明（冰毒）（1,144人）和可卡因（1,071人）。

禁毒常務委員會在9月公布今年上半年統計數字，上半年被呈報的整體吸毒人數有2,742人，較2021年同期的3,589人，下降24%；21歲以下青少年呈報吸毒人數較去年同期下降25%，由551人減至411人，惟相關數字相當可能是受疫情大幅影響。至於因干犯嚴重毒品罪行而被捕的21歲以下，較21歲或以上群組，比例高15%，顯示青少年干犯嚴重毒品案的情況嚴重。

根據執法部門統計數字，今年上半年因干犯毒品罪行被捕的21歲以下青少年，涉及嚴重毒品罪行佔64%，較21歲或以上人士的比例高。同期因干犯販毒罪行而被檢控的21歲以下青少年，被定罪比例近80%，其中今年5月，一名犯案時年僅16歲的青年，因販運「K仔」而被判入獄超過9年。

至於吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和大麻為今年上半年首3類最常吸食毒品，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和「K仔」。