鴉片類藥物　紓緩嚴重痛楚

嗎啡屬於鴉片類藥物，現時本港主要有6種已註冊的鴉片類止痛藥物，用作紓緩中度至嚴重痛楚，包括芬太尼、嗎啡、可待因等。有註冊藥劑師指出，此類藥物影響中樞神經系統的鴉片類受體，當藥物與受體結合後，可抑制身體傳遞疼痛訊息至中樞神經，從而減低疼痛的感覺。由於鴉片類藥物可致嚴重副作用，若過量服用會抑制呼吸及心跳，引致死亡，故醫生處方這類藥物時十分謹慎保守。

社區藥劑師張建民表示，嗎啡的用藥方式包括口服藥片、藥水、栓劑或針劑。一般作為患病者止痛藥而處方，若常人毋須用藥情況下使用嗎啡，成癮極為容易，「食好少都可以反應好大！」在很短時間內就會產生強烈的心癮。相反，患者以嗎啡止痛極少會令人上癮，因醫生會按照患者的個別需要處方適當劑量，並只會在痛楚加劇時才會提高劑量，痛楚減輕後即會逐步減藥，病人於止痛的原則下使用嗎啡而上癮的情況較罕見，除非長時間用藥過量，所以處方鴉片類止痛藥物需十分謹慎。

根據醫院管理局資料，鴉片類藥物，泛指由植物「罌粟」提煉出來的藥物，或化學結構相類似的人工合成物。常見例子有嗎啡、海洛英、曲馬多、美沙酮、菲士通等，均是強而有效的鎮痛藥，能減低痛覺，加強忍痛能力，故此被廣泛應用在治療各種痛症。由於同時有止咳、減慢腸道活動的作用，所以部分止咳藥和止瀉藥中亦含有鴉片類藥物。