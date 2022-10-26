東方日報A1：瑪麗迷幻洋醫生　醫院嗎啡來頂癮

醫院驚現迷幻醫生疑取用嗎啡濫藥！本報獨家得悉，瑪麗醫院一名外籍高級醫生，疑利用職權在不正當情況下於醫院藥房領取大量嗎啡私用。雖然事態嚴重，但醫院以擠牙膏式回應事件，最初僅稱成立調查委員會跟進，經追問下才補充指事件無對病人造成影響，而涉事醫生亦正休假，惟仍以「正就投訴進行調查」為由，拒交代進一步詳情，被質疑醜事密冚。

本報上周得悉事件後向瑪麗醫院查詢，問及涉事醫生所屬部門、職級及事件始末，以釋公眾疑慮，惟醫院僅回覆稱，早前接獲懷疑有員工不當獲取嗎啡類口服止痛藥的報告，院方高度重視事件，已向醫院管理局總辦事處通報，並就事件成立調查委員會，按既定人事程序跟進調查結果。

一再追問之下，院方進一步稱已聯同香港大學醫學院成立委員會共同調查事件，會嚴肅跟進及認真檢視投訴細節，包括檢視相關醫生處方藥物的安排是否恰當。由於委員會正就投訴進行調查，院方未能就事件提供進一步詳情。院方必定會按照既定程序及醫護人員的專業守則嚴肅跟進，並已檢視病人紀錄，沒有發現病人受影響，而有關醫生正在休假。對於為何發生這事卻依然三緘其口，是否存在監管問題，院方則拒絕回應。

有公立醫院前線護士透露，嗎啡類口服止痛藥常用於普通科門診、專科門診（痛症）、急症室、腫瘤科，「只要患者涉及痛症，醫生就可以開藥，只要患者無已知藥物過敏史就可以。」正常程序下，醫生處方藥物予患者會先開藥單，藥房收到藥單後，藥劑師會審視劑量是否合適，配藥員再給予病人。如患者是住院病人，藥房審視後會經職員送藥，再由護士派藥，層層把關，讓病人可以安全用藥。

他形容事件屬於嚴重事故，因嗎啡受《危險藥物條例》管制，如醫院需要處方予病人，院方必定會記錄「邊位醫生開藥，畀邊位病人用，用幾多，一定記低晒！」而藥房職員每周均會點算該類藥物數量，若靜脈注射類嗎啡數量不符，甚至要報警。

有公立醫院醫生則透露：「醫院講得出進入調查程序，醫生又要休假，好明顯代表事態嚴重！」相信當局會於兩至3個月內調查清楚事件，不過即使調查有結果，若事件無影響病人，當局未必會公布結果。他指事件對涉事醫生「指控極大」，涉及紀律操守，疑販賣危險藥物、濫藥，除非有合理辯解，否則好有可能因專業失當交醫務委員會跟進。若該外籍醫生是有限度註冊，「分分鐘因為咁續唔到牌」。他直言：「好多時醫生畀人釘牌都同危險藥物有關，就算係唔小心用藥，醫委會都好大機會要個醫生停牌緩刑。」

有醫委會成員形容事件罕見，不排除涉事醫生於處方藥物情況下從中不當獲取嗎啡，或屬刑事，嚴重程度「係醫學院同醫管局有責任報警，除非自己開藥畀自己，否則點樣喺病人身上拎番啲藥，又定係佢偷？」他認為，醫學院及醫管局需盡快調查清楚事件。

■記者 洪芷晴

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