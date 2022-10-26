安達臣冧天秤電工遺孀樂觀抗癌　許太：「能夠治療亦是一種幸福」

安達臣道一地盤上月初發生驚人的天秤倒塌事故，釀成3死6傷，昨日(25日)是逝者的尾七，家屬也捱過痛苦的七周，喪葬事宜基本完成，傷痛卻永遠埋葬心底！41歲死者電工許文明的遺孀許太除面臨身邊人驟逝外，還要與癌症搏鬥。許太早前接受本報訪問講述憶夫之情，由意外初時精神緊張、不能入睡、時常夢到丈夫，到近日終迫於無奈接受丈夫離去的事實，但睹物思人亦已變成日常。事故之後，每一位家人變得團結，對許太來說是另一種安慰。她亦談及自己的抗癌之路，因為化療而光頭的她不但要忍受外形變化，還會嘔吐、食欲不振，但許太仍樂觀地説：「能夠治療亦是一種幸福」。

許太在訪問中透露，生活上所面臨的問題不少，幸不至於困難，她特別感謝社會各界無私地施予援手，現在經濟上得到的支援已足夠穩定近幾年的生活。不過，丈夫之逝帶來的影響遠非經濟一環，家庭每項瑣碎事，如每週與孩子們外出、家庭聚會等，許太都感覺「依靠」不在了……

喪夫痛不欲生，許太還要抗癌，她已接受化療，醫生稱其腫塊縮小了，本月底會接受儀器檢查，但階段性的結論要在化療的第四針後才有，她指現仍處於「一邊治療，一邊觀察」。化療的副作用則離不開掉頭髮、食慾下降、頭暈作嘔等，許太說，她從來不抗拒「光頭」，其他副作用則隨着藥物而緩解，只是抵抗力和體力減弱需小心一點。對於未來的醫治，許太抱持樂觀態度，直言心情還是不錯，「生病既然是免不了的，有醫生、醫院提供治療，已經算是一種幸福了，順其自然！」她更稱一邊治療，一邊跟醫生、姑娘學習各種應對知識，也是愉快的體驗。

意外背後拆散多個家庭，但本港卻不時發生大型工傷事故，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，過去半年，本港發生多宗矚目工業意外，包括MIRROR演唱會屏幕飛墮事故、油麻地母嬰健康院塌閘意外等，當中不乏皆屬公務工程，政府理應責無旁貸，但剛發表的施政報告卻未提及任何改善措施，對此感到非常失望。蕭認為，政府應正視工傷問題，修改政策以保障工人權益，建議可成立中央補償基金，解決僱主因沒有購買勞工保險，致工傷者需向「僱員補償援助基金」管理局追討等問題；另可成立工傷診所，為受傷工友提供個案跟進、輔導等全面照顧服務需要；同時亦可在本港現有職安健法例上加入「建築設計管理」(CDM)元素，將工業安全責任延伸至業主、專業人士、監管部門等，以減少意外發生。