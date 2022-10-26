賦權醫衞局局長廢除免針紙　病人團體質疑繞過法庭惹議

高院早前裁定醫務衞生局局長無權宣告有關免針紙失效。惟港府昨(25日)突修例，賦權醫衞局局長在合理懷疑下，可廢除免針紙的權力，令人質疑港府以修例繞過法庭。病人政策連線主席林志釉今早(26日)在電台節目表示，修例在本質上並無問題，但質疑港府一方面指「免針紙」司法覆核敗訴反映本港人權受保障，惟另一方面利用行政手段修例，猶如廢除法庭裁決，做法「蔚為奇觀」。

免針紙覆核案擾攘多時，林志釉形容2萬多名受影響市民的心情如坐「過山車」，部分私家診所在門外張貼告示，表明簽發「免針紙」免問，他認為相關醫生要提供合理的理由，僅部分人向其他醫生求醫後成功獲簽發「免針紙」，他亦收到病人反映，有醫生要求求診市民先接種最少一劑疫苗，才可以評估他們是否適宜打針，變相令病人冒險打針。

議員江玉歡則認為，政府應該多解說修例目的，而不是等到有人提出司法覆核，市民才知道政府的考慮。當局雖有權以「先訂立、後審議」形式修例，但她認為措施對市民有廣泛影響，質疑當局是否需要急於修例。江又認為「疫苗通行證」影響市民生活、旅客訪港意欲和市道，對復常弊多於利。原以為措施可在今年年底完結，但當局就將生效日期延長半年至明年6月底，令人意外。