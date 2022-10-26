政Whats噏：雙針齊下抗新冠及流感　梁君彥頂得順？

新冠肺炎疫情暫時受控，但天氣漸轉秋涼，流感又來勢洶洶。今日(26日)立法會就有50多名議員分別報名接種季節性流感疫苗同埋新冠疫苗，其中主席梁君彥話香港即將進入流感季節，然而新冠肺炎病毒威脅未除，為咗避免流感同新冠肺炎疫情一齊夾擊，希望市民齊打針，而佢就兩針都打哂，究竟有咩感覺呢？

今次議員打針前先合照，但社交距離已無咁注意，成班人企埋一齊影，不過整個合照同發言程序幾分鐘就完結。梁君彥率先打針，亦呼籲市民踴躍接種，以免香港嘅醫療系統不堪負荷。梁拉高衫袖之後，打完左手打右手，似乎毫無懼色。至於議員陳曼琪打針之前先扮打針，睇落真係童心未泯。另外，唔少議員都有出席，包括黃國、張宇人等，打針過程都好順利。

雖然話打針好小事，但有人打下氣都未必係壞事，其中公務員事務局局長楊何蓓茵都有到場，指好多議員「兩針齊發」，為市民做咗好好嘅示範，相信對未打針嘅市民都會增加好大信心。至於醫務衞生局局長盧寵茂就多次舉起一個打針嘅牌，作勢幫議員打針，睇嚟鼓勵人打針真係佢強項。

圖說

梁君彥雙針齊發。（黃偉邦攝）

陳曼琪玩得不亦樂乎。（黃偉邦攝）

成班議員齊打針。（黃偉邦攝）