政Whats噏：遷配水庫騰地建屋　議員嫌貴呻唔值

政府為咗覓地建屋，就算窿窿罅罅嘅地方都唔放過。立法會工務小組委員會今早(26日)召開會議，討論搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞、以及天水圍公眾街市建造工程項目，兩個項目涉及嘅費用分別為23億3,420萬港元，同14億9,900萬港元，儘管兩項撥款均獲得通過，財務委員會毋須討論可直接審議；但對於鑽石山兩個配水庫嘅相關工程造價，有議員質疑是否用得其所，又關注工程期間居民嘅用水安排；至於天水圍街市嘅高昂造價同外判安排，亦惹來議員嘅關注。

鑽石山食水及海水配水庫位處市區，附近交通網絡良好，政府認為若將上址兩個配水庫及相關設施遷往岩洞，騰出嘅土地適合用作房屋用途。之不過，兩配水庫佔地僅約4公頃，議員楊永杰質疑，有關岩洞工程耗資23億是否用得其所，事關有關工程只能建造兩幢公營房屋，認為呢筆億億聲嘅公帑，若改為喺新蒲崗一帶回收舊樓進行舊區重建，可創造嘅單位數量必定多過兩幢公營房屋。而即使配水庫遷走，楊亦冀當局考慮減少上址擬建嘅公屋單位，令黃大仙醫院擴建有更多土地可用。發展局副秘書長黃恩諾回應話，當局會預留部份土地予醫管局作規劃醫療用途。至於議員林振昇，則關注岩洞工程涉及一定危險性，詢問政府會否採取更多科技以提升工程期間嘅職業安全。黃恩諾就話當局就此運用唔少科技，而政府喺合約上亦要求承建商必需執行所有安全措施，包括要求承建商為岩洞備建立通風設備以及實時監察系統等，確保工作環境安全。

議員陳紹雄就關注到，政府如何確保工程期間不會出現停水問題。水務署署長盧國華話，有關工程會先將配水庫搬去岩洞，再拆卸現有配水庫，強調唔會影響供水，而工程期間若有需要停水，亦只會維持半日，佢承諾停水時間一旦過長，就會安排供水車。

至於天水圍新公眾街市，陳紹雄就嫌造價「十分貴」。建築署署長謝昌和承認，相較其他參考項目，造價係略貴。但佢解釋項目因涉及大量改道工程，考慮埋有關因素其實造價係咁上下。議員周文港關注天水圍新街市落成後，盼由政府負責其日常運作而非外判，環境及生態局副局長黃淑嫻，就話食環署雖然係新街市嘅業主，但仍會外判予承辦商，理由係私人承辦商了解市民嘅需要喎。