港打工仔實際薪酬明年料增1.6%　調查指升幅高過新加坡

新冠疫情對環球經濟的影響未消退，依然執行嚴苛防疫措施的香港民生凋敝，就業環境仍處谷底。有調查機構發表最新薪酬趨勢調查報告，預期明年本港僱員的薪酬將平均增長4%，扣除通脹率後實際薪酬增長為1.6%，高於受通脹影響而錄負增長的新加坡。調查又預計本港明年的薪酬增幅將恢復至疫情前的水準，惟在十大亞太地區2023年的實際薪酬排名中，本港的增幅與菲律賓及澳門同得1.6%，敬陪末座。

ECA International(ECA)最新「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，香港僱員今年的實際薪酬增長(即名義薪酬增長減去通脹率)為1.6%，並預計2023年的實際薪酬增長將維持不變。今年香港僱員薪酬名義上的增長為3.5%，並預計明年將上升4.0%。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地的低通脹率，使今年及明年的實際薪酬將出現增長。儘管明年的通脹率預計將從 1.9%上升至 2.4%，由此會抵銷名義薪酬大幅增長的優勢。然而，根據該調查報告，2023年亞太區十大實際薪酬預測增長排名中，印度以4.6%，其次是越南的4%，中國以3.8%位列第3位，而第四位的柬埔寨增幅已跌至2.2%，香港、菲律賓及澳門同得1.6%，在十大地區中齊齊包尾。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉指，香港僱員受惠於較全球其他地區為低的通脹率，使其今年實際薪酬增長為1.6%，是亞太地區內錄得第5快增長的地區，並遠高於新加坡的-1.7%。而新加坡今年的通脹率為5.5%，與亞太地區的平均通脹率相若，並預計 2023年的通脹率將下降至3.0%，預計新加坡明年實際薪酬增長1.0%，低於2023年亞太地區平均增長率的1.3%。不過，他亦坦言，調查結果反映明年對與全球僱員來說將會又是艱難的一年，預計只有37%的受訪國家及地區的實際薪酬將會上升，但這已經比今年的22%有所改善。

2022年全球首10個實際薪酬增幅最高的國家和地區中，有8個是來自亞太地區。另外，亞太地區在2023年的平均實際薪酬增幅預計為 1.3%，比今年上升1%，同時因明年全球實際薪酬預計將下降0.5%，屆時亞太地區的實際薪酬增幅將會再次領先。除了印尼，孟加拉及巴基斯坦外，大部分受訪的亞太地區預計其明年的實際薪酬增長將會與2022年相同或更高。不過，斯里蘭卡因經濟動盪導致通脹率異常高企，該國僱員今年的實際薪酬比去年大減40.7%，預計明年仍會有20.5%的跌幅。