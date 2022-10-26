自閉漢認煽動等4罪　還押11月15日判刑

患自閉症青年去年在網上發文，倡議香港獨立，呼籲他人抗爭到底，着人們在平安夜上街集結，暗示要襲擊落單警員，更說「所謂嘅恐怖分子都只不過對自由戰士嘅稱呼咁解」。涉案青年因而被控煽惑他人參與非法集結、及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。他今（26日）在區院承認4罪。控方指，被告所鼓吹的革命運動，與《基本法》所訂立香港的憲制及政治體制不相符。法庭下令被告繼續還押至11月15日判刑，期間為被告索取背景報告。

現年23歲被告陳泰森，報稱任職送貨員。案情指，2021年12月14日，警方進行網上巡邏，期間發現被告在連登討論區，及兩個公開Telegram聊天群組，即「平安討論區」及「LIBERKONG公海」發表涉案貼文及訊息。警方於同月16日拘捕他，警誡下被告表示：「我唔開心，加上飲咗啲酒，先亂咁講嘢，我唔係咁嘅意思。」調查期間，亦發現被告在私人Telegram聊天群組「探子限定group」發表煽動性貼文。

警方發現，被告曾於2021年12月13日發表題為「香港獨立革命前哨戰」的文章，煽惑他人在平安夜，採用聲東擊西策略，到銅鑼灣、油尖旺等地方非法集結，呼籲人們「黑裝修，紅裝飾，藍罷買，黃幫襯」，又說「革命需全民體現，孤狼變群狼」、「善意人道毀滅單身流浪狗」，並提醒參與者做好準備、勤加鍛煉。另外，被告曾於同月發表煽動訊息，鼓勵他人「不惜一切戰鬥到底」，倡議推翻中共。被告亦曾表示，一旦被羈留，只有兩個選擇，一是殺死懲教人員，二是自殺。

案件編號：DCCC 354/2022