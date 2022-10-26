金鐘新設前特首辦公室月租37.7萬　租約為期3年

政府早前在太古廣場一座806室新設前行政長官辦公室，內部樓面面積約為267平方米，每月淨租金約為37.7萬港元，每平方米租金約為1,410港元，政府認為租金屬市場合理水平。由於堅尼地道28號的前任行政長官辦公室為政府的自用物業，故沒有相關的市值租金資料。

政務司司長回覆議員田北辰的書面質詢時指出，由於位於堅尼地道28號的前任行政長官辦公室已供3位前行政長官使用，故沒有額外地方可作設立第4位前任行政長官的辦公室之用。政府考慮到該辦公室須切合前任行政長官的身份，並符合在位置、交通、便利會見各界人士及保安等方面的運作要求，中環/金鐘被視為適合作設立有關辦公室的地點。由於當時該區沒有合適的政府處所，因此物色了太古廣場一個可租用辦公室單位，租約為期3年，政府會適時考慮租約到期後的安排。

行政署早回覆指新設的前任行政長官的辦公室，其規模及人手編制，將與現時前任行政長官辦公室的標準相若。根據行政署2020年3月回覆立法會財委會的內容，前任行政長官辦公室的支援服務是由3位高級私人助理、3位助理文書主任、3位貴賓車司機及1名文書助理提供。其中文書助理同時為3人提供服務。於2020/21年度，政府支援3名前特首開支預算約為1,141萬港元。