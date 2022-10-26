調查指5成市民經濟狀況遜去年　7成人盼明年再派消費券

有政黨進行「經濟及消費券」民意調查，以了解市民的經濟狀況及消費券如何使用。該調查於本年9月28日至10月16日以隨機電話抽樣方式進行，成功訪問了855名市民。其中問到「你認為自己現在的經濟狀況同去年相比如何」，有17.7%及33.1%市民分別表示「差好多」及「差一點」；有7.4%及16.7%市民則分別表示「好好多」及「好一點」，其餘25.1%市民則表示「與去年相若」。民意調查同時發現有69%市民認為「政府明年一月應該再派消費券」，認為不應派發的只有20.4%

調查同時了解發放的消費券，市民大部分使用於那一方面，結果顯示有9.7%市民用於「購買奢侈品」、35%市民用於「購買生活必須品」、28.5%用於「餐飲、酒店消費」、8.4%用於交通開支及有19.4%用於其他方面。另外，問到「你認為之前一萬元的消費券其實應該分多少次派發」，有高達65.1%市民回答應該「1次」，而有23.4%回答應該分開「2次」及10.9%回答「3次」，沒有受訪者回答應該分開 4次或以上派發。

負責調查的政黨經濟政策發言人陳堡明解釋調查結果，雖然政府上周公布的最新失業率有輕微下降，但民調結果顯示有超過5成市民表示自己的經濟狀況較去年差，反映本港整體經濟仍相當不景，市民生活困難。陳指，有接近7成市民支持應該明年一月便派發新一輪消費券，反映即使疫情開始消退，但「加息潮」、公共事業加價、通脹等等因素實際增加了市民的生活成本，他又指出，民調結果顯示超過4成市民將消費券用於基本交通及必須品生活開支上，反映在刺激消費意欲之外，消費券有支撐市民生活需要的用途。