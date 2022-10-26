闖獨居女子家中　枕頭套塞口壓身掐頸摸大腿　男會計認罪

男會計文員去年深宵夜闖居所毗鄰大廈的獨居女子家，壓在女子身上露出內褲，又掐着女子頸部，更在女子驚醒後以枕頭套塞進女子口內，稱要打劫，卻在撫摸女子大腿後，拉上褲鏈離去。警方接報調查後，將男文員拘捕，他今(26日)在區院承認一項意圖搶劫而襲擊他人罪，求情稱他受多年皮膚病及經濟因素困擾。法官李慶年則認為需正視及解決被告真正的問題，否則或對其他女性構成危險，「我幻想我係一個獨居女士，或會惶惶不可終日」，最後將被告還押至11月9日量刑，期間待索閱事主的創傷報告。

被告蕭維(37歲)，承認於2021年4月23日，在新界馬鞍山恆安邨一單位意圖搶劫而襲擊女事主。求情指被告適時認罪，犯案時沒有使用武器，被告是因極度慌亂而抓傷女事主，非有意傷害事主，並撰信就此致歉。被告並受多年皮膚病纏繞及經濟壓力，而其妻子及父母亦有到庭支持他。法官則對案情感到奇怪，質疑搶劫何以會解開褲鏈，又露出內褲，甚或騎在事主身上，撫摸事主，直言情節近似企圖強姦。法官指不會介入雙方同意的事項，但認為被告真正的問題應要解決，否則或會對其他女性構成危險，而其妻不知問題所在亦未能幫助被告。法官又不認為被告是一時衝動，反而是有備而來，及認為女事主午夜遇襲，定相當驚恐。

案情指女事主於案發當日凌晨確認住所木門及鐵閘鎖上後，便到睡房睡覺。至凌晨1時左右，女事主感到胸部受壓而醒來，卻看到以運動方巾矇面的被告壓在她身上。被告雙手掐着事主頸部，女事主受驚呼救，被告又拿被子蓋着事主嘴巴，要求事主停止尖叫及聲稱打劫。被告又以枕頭壓着事主頭部，以枕頭套塞進事主口中。被告再把事主推向床邊，事主這時則發現被告褲鏈沒有拉上、褲頭鈕扣解開，且露出內褲，並感到被告撫摸其大腿外側。被告及後拉上褲鏈，要求索取事主的手機。當事主表示要尋找時，被告則着事主別動及不要看她的臉，事主不久便聽到關門聲，被告離開單位。事主隨即報警，及被送院治療，其臉部、頸部及肢體均有傷。事主事後發現遺失鐵閘掛鎖、4條鎖匙、一個防盜眼及2個枕頭套。警方翌日於毗鄰大廈被告的居所拘捕被告，並在住所檢取了一些衣物，及於被告背包內檢取他當日所穿的內褲。

案件編號 : DCCC 1006/2021