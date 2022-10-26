18地點爆珊瑚白化　情況惡劣近5年首見　環團籲保育

今年本港珊瑚白化情況是最近數年嚴重，漁農自然護理署、浸會大學和中文大學於8月中進行的香港珊瑚白化調查，發現19個調查地點中，18處均出現珊瑚白化的現象，並分析兩處數據指，橋咀北有33%珊瑚白化，而東平洲亞媽灣則錄得13%白化。中大生命科學學院研究助理教授暨珊瑚學院創辦人崔佩怡今日(26日)指出，東平洲海岸公園的珊瑚白化情況於7月時更嚴重，而8月珊瑚已稍有康復，坦言惡劣情況於2017年來首見。

崔佩怡續指，本港的珊瑚韌性一般較高，能抵受冷暖天氣、水溫，即使白化亦能自我修復，「頂得住，會虛咗但起碼好返」，但她說不排除氣候暖化，以及被人踐踏等人為因素、其他生物侵蝕等天然因素下，令它們能大範圍死亡，反問人類要挑戰珊瑚底線至甚麼地步，呼籲市民、港府、環團等攜手合作，減少碳排放、改善海水水質等。

世界自然基金會香港分會(WWF)海洋保育項目經理蘇隽彥則指，現時5大潛水熱點中，僅得海下灣受到海岸公園保護，而最熱門的西貢橋咀洲附近仍未受保護，要求漁護署識別珊瑚敏感地區，例如人類活動等，配合水上活動頻率調查，以制訂合適的保育政策。他又說海下灣的珊瑚覆蓋雖高，但物種組成已改變，部分品種數量大減，認為社會保育珊瑚時不只要多，更要追求多樣性。