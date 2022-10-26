郵件下降　香港郵政蝕1.7億按年飆76%　市建局盈餘達66億

香港郵政及市建局分別發表最新年報，香港郵政上年度虧損1.7億港元，按年擴大76%，郵政署長戴淑嬈稱正面臨重大考驗。而後者上年度錄得66億元盈餘，市建局主席周松崗指，上年度重建項目步入「收成期」，年內成功推出7個招標項目，提供約3,000個住宅單位，為市建局帶來約200億港元的前期款項收入，令現金儲備提高至270億元。

上年度虧損1.7億港元的香港郵政，按年擴大76%。郵政署長戴淑嬈指，疫情嚴重阻礙世界各地的聯繫，香港郵政亦正面臨重大考驗，第5波疫情加劇當時嚴峻情況，曾有3成人員受感染，令服務間歇受阻。除營運成本上升外，郵件量亦持續下降，令上年度香港郵政的營業虧損高達2.86億港元。疫情期間不少顧客轉為上購物，香港郵政因而陸續拓展電子商貿相關的派遞服務和郵件領取設施，並正全力推展重建空郵中心的項目，預計2027年年底完成。

另一邊廂，雖然市建局的現金儲備提高，惟周松崗指新規劃項目和已開展但尚未開始收購的重建項目，總成本將達到1,200億港元，即使計及未來數年收取的招標前期款項，目前的現金儲備並不足以應付。但他強調市建局會秉持財政自給的目標，善用資源，並在將會出現資金短缺時安排借貸，取得資金以加快舊區更新速度。