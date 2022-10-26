三讀通過內地民商事判決條例　議員促做好配套工作

鄧家彪憂條例生效後的法律框架下，小市民沒有能力負擔涉及內地的法律事務。

立法會今(26日)恢復《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》二讀辯論，以實施香港特別行政區政府與最高人民法院於2019年1月18日簽訂的《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》，結果條例獲三讀通過。有議員促港府做好配套安排，批評本地司法系統落後，質疑難以做好對接工作。

議員鄧家彪指出條例生效後的法律框架下，小市民沒有能力負擔涉及內地的法律事務，例如購買內地商品、內地工傷糾紛等，沒有聘用律師的小市民即使「望到法律」都難以處理。他又稱內地改革司法效率成效顯著，但香港司法系統辦事速度慢，質疑兩地會因司法效率不同而出現問題，促政府檢視。身為律師的議員陳曼琪希望推進跨境司法互助範圍，例如設專責部門對接，避免內地與香港法院重複起訴。她又稱香港送達程序繁複，促考慮電子化委託取證，又批本地法院起步慢，與內地要有網絡司法互助。

議員黎棟國則敦促政府在公眾教育多做工夫，指政府資訊雖然「咩都擺上網」，但往往無助市民了解。他批相關小冊子「冷冰冰」描述，欠缺提供例子，強調絕對有大幅改善空間。

律政司司長林定國指，條例草案目的是與內地協商進行司法聯繫，本次條例草案通過後與內地的協助可達至全覆蓋，例如婚姻家事等都可以提出，有效避免兩地重覆提出訴訟。林定國指及後會與內地協商，再共同提出落實判決安排的日子。