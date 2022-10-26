美食嘉年華10.29擺300攤位　新增日韓區　場內仍禁飲食

日韓等國開關，連帶本港已放寬「0+3」檢疫政策下，不少港人已「出關」一解旅行癮，對於未能外遊的人士，本周六(29日)起亦能到美食嘉年華體驗東亞美食。主辦方今日(26日)宣布，將於本月29日至下月6日在葵涌運動場舉行「第9屆香港美食嘉年華」，展覽設有超過290個攤位，分布於4個主題展區，包括健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區，以及新增的「日韓美食區」。當中新增的展區期望可吸引熱愛日韓美食文化的港人。惟門票顯示場內不准飲食。

是次美食嘉年華仍不容許顧客試食，主辦方解釋已爭取多次惟未能放寬，期望市民諒解，而於經濟環境較差、市民的消費券接近「使晒」下，主辦方預計，人流能由去年17萬人次，維持約15至17萬人次，銷售額能至少達9,000萬港元去年表現，目標1億港元。他又期望政府會於國際7人欖球賽後，檢討場內試食規例以刺激生意，期望年底料於維多利亞公園舉行的工展會能解封，不過他坦言年宵沒有乾貨、快餐，對放寬未感樂觀。大會又指，今屆嘉年華獲港廠寬減展會場地租金，因此亦相應下調各項展會收費，包括門券價格亦由5港元下調至4港元，亦向所有參展商提供25%租金減免，與市民業界共度時艱。

展覽考慮到跨境出行仍受到一定限制，新增的主題區雲集泡菜、醃漬海鮮、腌菜、人參、醬油蟹、零食、急凍食品和麵食等地道食品和特產。副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恒則表示，大會聯同參展商在優惠時段以「破抵價」推出折扣產品，部分更低於1折，滿足市民愛「掃平貨」的需求。大會亦將在本月29日舉辦「萬聖節嘩鬼大派對」，當日會有萬聖節為主題的遊戲和活動，亦歡迎家長帶同小朋友一齊「扮鬼」，享受萬聖節氣氛。