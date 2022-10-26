立會二讀辯論領港草案　中止待續交內會審議

領港草案亦建議上調領港費用，領港費上一次調整是在2016年。

為確保船舶在香港水域的航行安全，政府提交《2022年領港（修訂）條例草案》，旨在修訂條例及其附屬法例，以完善領港員的身體檢驗安排和其他現行做法、調整領港費，以及作其他雜項修訂。條例草案今日(26日)在立法會進行二讀辯論後中止待續，將交付內務委員會審議。

運輸及物流局局長林世雄表示條例草案旨在提出改善建議，以更符合業界的運作需要。政府亦已就有關立法建議諮詢立法會經濟發展事務委員會，以及由海運業界和領港界別的持份者組成的領港事務諮詢委員會，建議獲各委員支持。

條例草案的其中一項法例修訂建議，是允許由香港的註冊醫生為領港員執照申請人和持有執照的領港員進行身體檢驗和覆檢。如領港員執照申請人或持有執照的領港員在過去12個月內曾接受一項類似檢驗，不論該檢驗是否在香港進行，領港事務監督可豁免該人接受身體檢驗或覆檢。

條例草案亦建議上調領港費用，經領港服務提供者與使用者雙方同意的平均增幅為9.7%。領港費上一次調整是在2016年。其他雜項修訂包括取代《條例》中的過時提述，以及賦權海事處職級不低於海事督察的人員要求領港員出示其執照以供檢查，以利便海事處的執法行動等。