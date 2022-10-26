教師流失嚴重　蔡若蓮料隨學齡人口下降　教師需求或相應減少

2021/22學年直資及公營學校的教師流失率分別達8.4%及7.5%，整體教師流失人數更按年增加約70%，有議員關注教師流失問題，質詢教育局有否措施改善情況。教育局局長蔡若蓮回覆議員書面質詢時稱，雖然21/22學年教師流失率較往年高，但學校普遍運作正常，有足夠的新聘合資格教師任教，而隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。

蔡若蓮稱，學校普遍運作正常，有足夠的新聘合資格教師任教，包括初次執教及重投教學行業的人士。至於教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教，如特殊學校等，甚或從事其他行業，以及因其他私人理由離職等。蔡續指，局方近年推行不少新措施支援學校發展，為教師提供穩定教學環境及更佳職業前景，包括在2020/21學年建立教師專業階梯，改善公營中小學副校長人手、公營中學主任級教師人手、理順小學校長副校長薪酬架構、增加教師晉升機會等。

局方更強調，近年已為學校提供額外支援及增加人手，讓學校及幼稚園的師生比例持續獲得改善，並沒有出現失衡情況。過去5個學年，包括公營中學師生比例從1:11.6減少至1:11.1；公營小學師生比例從1:13.8減少至1:12.4；幼稚園師生比例從1:8.6減少至1:8.0。